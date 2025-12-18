Мъж пострада тежко при катастрофа край лознишкото село Манастирско

Шофьор на лек автомобил е пострадал тежко при катастрофа, станала на пътя между Търговище и Разград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за пътното произшествие е получен около 5:15 часа тази сутрин. На място, в района на лознишкото село Манастирско, е установено, че лек автомобил „Фиат", шофиран от 62-годишен гражданин на Турция, е излязъл вдясно по посока на движението. Той се е ударил в мантинела, след което навлязъл в насрещното платно и се блъснал странично в товарен „Мерцедес Актрос", превозващ пясък.

Пътуващият към Разград турски гражданин е пострадал тежко. Транспортиран е в разградската болница с фрактури на двата крака, тазобедрена кост, ребра и лумбални прешлени, с опасност за живота.

Пробите за употреба на алкохол на водача на „Фиат"-а и на 56-годишния шофьор на камиона са отрицателни. По случая се води досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград.

Общо 2840 са нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени през изминалата седмица по пътищата в област Разград. През посочения период е регистрирано една катастрофа, при която е пострадал един човек.