За първи път задържаха живи корали на МП Капитан Андреево (Снимки)

Пет екзотични живи корала, укрити в товарното помещение на автобус, бяха открити от митническите служители на МП Капитан Андреево. Това е първи такъв случай в практиката на властите, съобщават от Агенция "Митници". СНИМКА: Агенция "Митници"

На 14.12.2025 г., около 19:30 часа, на пункта пристига автобус с чужда регистрация. В превозното средство пътували 36 пътници с маршрут от Турция през България за Северна Македония водачът и втори шофьор. Всички те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия в багажното отделение митническите служители намерили, скрита сред пътническите чанти, бяла кутия от стиропор. В нея имало 5 прозрачни полиетиленови плика, пълни с вода. Във всеки един от пликовете „плувал" по един корал. Вторият шофьор заявил, че коралите са негови, но не е представил никакви документи за тях. СНИМКА: Агенция "Митници"

Коралите са задържани. Установено е, че са от пет различни вида и са с природозащитен статут.

Те са транспортирани за съхранение в Регионалния природонаучен музей в Пловдив, за да им бъдат осигурени подходящи условия.

На нарушителя, 33-годишен македонски гражданин, е съставен акт за контрабанда по Закона за митниците.