ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21935108 www.24chasa.bg

Присъда праща в затвора сръбски гражданин за кражба на пари, той може да обжалва

Ваньо Стоилов

[email protected]

980

Районният съд в Стара Загора осъди сръбски гражданин на лишаване от свобода за срок от една година и осем медеца, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим, съобщиха от съда.

С постановената присъда подсъдимият, на 56-години, е признат за виновен в това, че на 07.05.2025 г. в Стара Загора отнел сумата от 10 500 лева, собственост на търговско дружество, от владението на материално отговорно лице без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

Сръбският гражданин влязъл в складовото помещение на магазин, където била оставена дамска раница с намиращия се в нея оборот. Подсъдимият скрил парите по джобовете си, след което напуснал магазина. От записа на камерите е установено, че именно той е извършител на кражбата.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание