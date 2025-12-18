Присъда праща в затвора сръбски гражданин за кражба на пари, той може да обжалва

Районният съд в Стара Загора осъди сръбски гражданин на лишаване от свобода за срок от една година и осем медеца, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим, съобщиха от съда.

С постановената присъда подсъдимият, на 56-години, е признат за виновен в това, че на 07.05.2025 г. в Стара Загора отнел сумата от 10 500 лева, собственост на търговско дружество, от владението на материално отговорно лице без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

Сръбският гражданин влязъл в складовото помещение на магазин, където била оставена дамска раница с намиращия се в нея оборот. Подсъдимият скрил парите по джобовете си, след което напуснал магазина. От записа на камерите е установено, че именно той е извършител на кражбата.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.