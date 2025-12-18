От 08:00 ч. на 19.12.2025 г. до 08:00 ч. на 11.01.2026 г. ЕРМ Запад преустановява ремонтните дейности по съоръженията на обслужваната от дружеството територия, за да не бъдат смущавани потребителите в периода на коледните и новогодишни празници.

ЕРМ Запад е мобилизирала 150 екипа на територията на Западна България, които ще са в постоянна готовност, като е предвидено и ангажирането на допълнителни служители при необходимост. Компанията е изготвила график за дежурства, за да реагира незабавно при аварийни ситуации.

ЕРМ Запад напомня на клиентите, че актуална информация за прекъсванията и очакваното време за възстановяване на електрозахранването е достъпна на: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/. Сигнали за липса на електрозахранване може да се подават незабавно на формата за електронна комуникация: https://info.ermzapad.bg/webint/vok/contact-us.php.

Денонощната телефонна линия на дружеството е 0700 10 010.