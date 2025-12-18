ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Половината кабинет в оставка приема парада с 8-те изтребителя F-16 в Граф Игнатиево (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

5572
Шест от новите изтребители са наредени отвън, а два са в хангара. Снимка: Никола Михайлов

Заобичайте тези изтребители като любима жена и никога да не ви се налага да ги ползвате за въздушен бой, обърна се Томислав Дончев към пилотите

С грандиозна церемония в авиобаза Граф Игнатиево започна представянето на 8-те самолета F-16 Block 70. Последните два от тях пристигнаха преди ден, а първият - през април тази година.

На събитието присъства почти половината правителство в оставка - двамата вицепремиера Томислав Дончев и Гроздан Караджов, министрите на отбраната Атанас Запрянов, на вътрешните работи Даниел Митов и на външните Георг Георгиев.

Изтребителите са наредени като за ревю пред един от хангарите. Те бяха докарани на буксир. Шест от тях са наредени отвън, а два са в хангара.

Духов оркестър възвести началото на церемонията, а военният министър Атанас Запрянов прие строя. Освен личния състав, присъства и командващият ВВС ген. Николай Русев.

В авиобаза Граф Игнатиево е и временно управляващият посолството на САЩ у нас Мартин Макдауъл и генералният мениджър на "Лодкийд Мартин" - производителя на изтребителите.

Вицепремиерът Томислав Дончев благодари на всички, замесени в процеса по закупуване на новите самолети. И посочи, че самият той е нереализиран летец.

"Българските пилоти заслужават тези изтребители. Единственото, за което съжалявам, е че трябваше да ги имат по-рано", заяви той. По думите му има да се свърши още много работа, за да се ползват изтребителите напълно. Вицепремиерът пожела на пилотите да заобичат машината като любима жена и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой.

Военният министър Атанас Запрянов приема парада по представянето на новите F-16.
Военният министър Атанас Запрянов приема парада по представянето на новите F-16. Снимка: Никола Михайлов
На буксир от укритията бяха докарани новите самолети за церемонията в Граф Игнатиево.
На буксир от укритията бяха докарани новите самолети за церемонията в Граф Игнатиево. Снимка: Никола Михайлов
На церемонията в Граф Игнатиево присъстват двамата вицепремиера Гроздан Караджов и Томислав Дончев, както и министрите Даниел Митов, Атанас Запрянов и Георг Георгиев.
На церемонията в Граф Игнатиево присъстват двамата вицепремиера Гроздан Караджов и Томислав Дончев, както и министрите Даниел Митов, Атанас Запрянов и Георг Георгиев. Снимка: Никола Михайлов
Изтребителите бяха докарани на буксир за представянето им.
Изтребителите бяха докарани на буксир за представянето им. Снимка: Никола Михайлов
Първите 8 самолета F-16, доставени по първия договор, вече са на въоръжение у нас.
Първите 8 самолета F-16, доставени по първия договор, вече са на въоръжение у нас.
Духова музика възвести началото на церемонията.
Духова музика възвести началото на церемонията.

