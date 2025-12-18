Половината кабинет в оставка приема парада с 8-те изтребителя F-16 в Граф Игнатиево (Снимки)

Заобичайте тези изтребители като любима жена и никога да не ви се налага да ги ползвате за въздушен бой, обърна се Томислав Дончев към пилотите

С грандиозна церемония в авиобаза Граф Игнатиево започна представянето на 8-те самолета F-16 Block 70. Последните два от тях пристигнаха преди ден, а първият - през април тази година.

На събитието присъства почти половината правителство в оставка - двамата вицепремиера Томислав Дончев и Гроздан Караджов, министрите на отбраната Атанас Запрянов, на вътрешните работи Даниел Митов и на външните Георг Георгиев.

Изтребителите са наредени като за ревю пред един от хангарите. Те бяха докарани на буксир. Шест от тях са наредени отвън, а два са в хангара.

Духов оркестър възвести началото на церемонията, а военният министър Атанас Запрянов прие строя. Освен личния състав, присъства и командващият ВВС ген. Николай Русев.

В авиобаза Граф Игнатиево е и временно управляващият посолството на САЩ у нас Мартин Макдауъл и генералният мениджър на "Лодкийд Мартин" - производителя на изтребителите.

Вицепремиерът Томислав Дончев благодари на всички, замесени в процеса по закупуване на новите самолети. И посочи, че самият той е нереализиран летец.

"Българските пилоти заслужават тези изтребители. Единственото, за което съжалявам, е че трябваше да ги имат по-рано", заяви той. По думите му има да се свърши още много работа, за да се ползват изтребителите напълно. Вицепремиерът пожела на пилотите да заобичат машината като любима жена и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой.