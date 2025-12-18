Три противопожарни екипа са участвали в гасенето на пожар в дърводелски цех в Нова Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три противопожарни екипа са участвали в гасенето на пожар в дърводелски цех на ул. „Родопи" в Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР- Сливен. Огънят е ликвидиран от два екипа от Нова Загора и един екип от Сливен.

При инцидента няма пострадали. На място са били екипи на ЕВН и на Районното управление на полицията в Нова Загора.

В резултат на пожара са унищожени около 250 кв. м покривна конструкция, пет дърводелски машини, инструменти и са опушени приблизително 100 кв. м стени. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите са спасени четири сгради и два автомобила.

Причините за възникването на пожара се изясняват.

Противопожарните служби са ликвидирали общо 53 пожара в страната за изминалото денонощие, реагирали са на 79 сигнала за произшествия. При пожарите са пострадали трима души.