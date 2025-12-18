Подсъдим за държане на наркотични вещества влиза в затвора

По силата на одобрено от Райония съд в Стара Загора споразумение 36-годишният Т. В., осъждан преди това, ще търпи в затвора, при строг режим, наказание лишаване от свобода за срок от една година. Осъден и на наказание глоба в размер на 5000 лева. От ефективното лишаване от свобода следва да се приспадне времето, през което е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража", съобщават от съда.

Т.В. бе признат за виновен за това, че на 29.09.2025 г. в Стара Загора, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества – метамфетамин, на обща стойност 611.80 лева.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.