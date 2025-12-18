ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21935391 www.24chasa.bg

Откриха патрони, кокаин и пари в имоти на бизнесмен в в Кюстендил

1844
Полиция е задържала притежателя за 24 часа

В Кюстендил арестуваха 37-годишен частен предприемач, в чийто имоти  полицията открила патрони, кокаин и пари, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БТА.

В резултат на специализирана полицейска операция криминалисти от ОД на МВР и РУ Кюстендил са осъществени процесуални действия в имоти, намиращи се в Кюстендил и с. Стенско. Открити и иззети са 40 незаконно притежавани боеприпаса, три опаковки кокаин, 6455 евро, мобилен телефон и тетрадка съдържаща имена и отбелязани парични суми. Собственикът на имотите е задържан с полицейска заповед. Материалите са докладвани на Районна прокуратура – Кюстендил и е образувано е досъдебно производство по случая.

Полиция е задържала притежателя за 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание