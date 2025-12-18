Откриха патрони, кокаин и пари в имоти на бизнесмен в в Кюстендил

В Кюстендил арестуваха 37-годишен частен предприемач, в чийто имоти полицията открила патрони, кокаин и пари, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БТА.

В резултат на специализирана полицейска операция криминалисти от ОД на МВР и РУ Кюстендил са осъществени процесуални действия в имоти, намиращи се в Кюстендил и с. Стенско. Открити и иззети са 40 незаконно притежавани боеприпаса, три опаковки кокаин, 6455 евро, мобилен телефон и тетрадка съдържаща имена и отбелязани парични суми. Собственикът на имотите е задържан с полицейска заповед. Материалите са докладвани на Районна прокуратура – Кюстендил и е образувано е досъдебно производство по случая.