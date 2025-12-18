"Да, България": Нито един депутат не трябва да има охрана от НСО

Нито един депутат не трябва да има охрана от НСО.

Това е позицията на "Да, България", която изрази Ивайло Мирчев в компанията на другия съпредседател на партията Божидар Божанов.

"Всички днес видяха, че Пеевски е един страхливец. След натиска на хората, на протестите напусна кабинета си и си свали охраната. Но не я свали сам – ако не беше този натиск, ако не бяха усилията на стотиците хиляди, които излязоха по площадите, това нямаше как да стане", заяви Мирчев малко след като лидерът на "ДПС - Ново начало" заяви готовност да се откаже от защитата на НСО в случай, че специалната комисия, която я е назначила реши, че няма нужда.

Депутатът добави, че и след акцията им в Росенец охраната на Пеевски паднала по същия начин – "защото хората излязоха по площадите, същото се случва и днес". "Това работи и трябва да е ясно, че това ще е само началото. Оставяме музея (на сглобката -б.р.) да постои, малко да му се порадва, след което ще премахнем и него. Само че това не е достатъчно. Това са символните битки, но има и по-важни битки - Пеевски да бъде изметен от политическия живот на страната, от влиянието му в прокуратурата, в съдебната система. Неговите капии Сарафов и Славчев да подадат оставки веднага, защото те в момента ги пазят", заяви Мирчев.

Божанов добави, че в момента специалната междуведомствена комисия, в която са шефовете на службите, се е събрала, за да проверява казуса с охраната на лидера на ДПС - НН. Вижте каква власт има Пеевски, събира цялата комисия, вметна той. На журналистически въпрос какво ще стане ако охраната на политически лица отпадне и има политическо убийство като на Андрей Луканов, например, Мирчев отговори: "Такъв въпрос не съм очаквал. Как ходя аз в момента, Божидар Божанов как ходи без охрана?".

А покрай защитата, начислена на бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, Мирчев добави: "Йоловски е декларирал, че го е страх от Божидар Божанов. На мен ще ми е неудобно като мъж да обясня, че ме е страх от Божидар Божанов и да си взема НСО. Той е много сериозен, но чисто физически не знам защо се притеснява Йоловски. Не мога да разбера".