Шестима отвлякоха мъж, превозвали го с торба на главата и изтеглили 94 000 лева с онлайн банкирането му

Мъж е бил отвлечен, превозван с чувал на главата, а похитителите изтеглили 94 000 лв. от банковата му сметка чрез приложение за онлайн банкиране на телефона на потърпевшия. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата.

Софийската градска прокуратура е привлякла като обвиняеми шестима души. На всички е повдигнато обвинение за противозаконно лишаване от свобода, а на трима от тях – и за отвличане, заяви заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова.

След като е бил върнат в София, откъдето първоначално е бил отвлечен, пострадалият е подал сигнал на телефон 112. Сигналът е бил насочен към Девето районно управление, като незабавно са предприети действия по неотложност.

Инцидентът е станал в ранните часове на 3 юли, след което е започнало разследване. В хода му са разпитани свидетели, извършени са претърсвания и изземвания на веществени доказателства, проведен е следствен експеримент, назначени са експертизи и са изискани справки.

По данни на разследването, късно вечерта на 1 юли 42-годишният мъж е бил насилствено отведен с автомобил от адреса си. Той е бил държан против волята му на три различни места – в къща в софийското село Томпсън, в апартамент в Перник и в къща в София – в периода от късните часове на 1 юли до ранните часове на 3 юли.

По време на транспортирането жертвата е била с торба на главата. Според държавното обвинение похитителите са взели ключовете за дома му, портфейла с банковите карти, а впоследствие и мобилния му телефон, на който е имал инсталирано приложение за онлайн банкиране.

Мъжът бил принуден да даде достъп на обвиняемите до банковите си сметки. Разследва се изтегляне на сума от сметките му в град Нови Искър, както и за 94 хиляди лева с онлайн банкирането. Според прокуратурата сега тези пари са обърнати в криптовалути.

Водещ мотив за похищението е неуредени финансови сметки с част от участниците в отвличането.

„Не разследваме група, става въпрос за обикновено съучастие", подчерта Петрова. По думите ѝ ако бъдат признати за виновни, обвинените в отвличане ще получат присъда от 7 до 15 години „лишаване от свобода", а тези в противозаконно отнемане на свобода – ще трябва да лежат в затвор до 6 г.