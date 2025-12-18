Жена е с опасност за живота след взрив на газова бутилка в село Плодовитово

На 17.12.2025 г., в 15:11 ч. на тел.112 в РУ-Чирпан е получен сигнал от 52-годишен мъж за взривена газова бутилка в къща в село Плодовитово, община Братя Даскалови, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Къщата е собственост на 92-годишен мъж и 88-годишна жена. В момента на взривяването на газовата бутилка двамата собственици са били вътре.

На място незабавно е изпратен полицейски екип от Братя Даскалови, който оказвал съдействие на екипа на пожарната в Чирпан, който извел мъжа и жената от къщата. На място те са прегледани от екип на Спешния център в Чирпан. След прегледа мъжът е освободен без наранявания, а жената е откарана с различни наранявания в болница в Стара Загора, по-късно е транспортирана в болница в Пловдив, с опасност за живота.

В РУ-Чирпан е започнато досъдебно производство по чл.129, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.