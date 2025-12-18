Кметът на "Младост": СОС готви скандална замяна - дава 10 дка терен, за да спаси друг в "Триадица"

Скандална замяна "кон за кокошка" се готви да извърши днес Столичният общински съвет. Става дума за замяна на частен терен в "Триадица", на който се планира да се изгради небостъргач, срещу 10 дка общински имот в "Младост". За това алармираха кметът на "Младост" Ивайло Кукурин и независимите общински съветници Димитър Шалъфов и Драгомир Драгомиров.

Според тримата така ще се попречи на решаването на проблема с презастрояването на междублоковите пространства в "Младост", като въпросните 10 дка може да послужат за обезщетяване на законни собственици в района, за да се запазят градинките.

"Младост" е район, който страда от дефицит на общинска собственост. Това решение ще ни лиши от единсъвения останал инструмент, който би дал глътка въздух. Още преди няколко месеца предложих да се сформира работна група, която да реши тези проблеми, но това не се случва", каза Кукурин.

Според Шалъфов докладът е незаконен, защото трябва да бъде внесен от кмета на "Младост", а не от този на "Триадица".

Драгомиров пък посочи, че вече има над 30 дка с готови строителни книжа за застрояване на междублокови пространства в "Младост".