Нова рокада: ИТН иска обратно колите на НСО, които даде на президентството

Формацията отчете победа покрай приемането на промените в Семейния кодекс за споделеното родителство

От "Има такъв народ" ще поискат да отпадне промяната, чрез която парламентът прехвърли част от колите на НСО на президентството.

Това съобщи в кулоарите на Народното събрание шефът на парламентарната им група Тошко Йорданов.

Драмата с автомобилите, ползвани от "Дондуков" 2 започна след като "ДПС - Ново начало" се възмутиха от големия кортеж, съпровождал държавния глава Румен Радев във Варна и поискаха да отнемат на администрацията му правото да се вози с НСО. Бе приет подобен закон, след което президентът обяви, че ще ползва личната си кола. Малко след това обаче парламентът все пак реши да му прехвърли автомобили и шофьори от Националната служба за охрана.

От формацията отчетоха и "победа за нашите деца и за многото стотин хиляди български граждани" покрай промените в Семейния кодекс, които минаха в пленарната зала.

"Приехме възможност съдът да постановява споделено родителство между двамата родители, когато и двете страни са поискали да упражняват родителските права. С други думи: при спор между родителите вече съдът може да постановява в полза на най-добрия интерес на детето след като анализира родителския капацитет", заяви юристът от ИТН Александър Рашев. Той обаче съжали, че не са приети мерките им срещу родителско отчуждение или за неспазването на съдебните решения.

Рашев обясни, че въведените корекции не засягат Закона за защита от домашното насилие. "Семейният кодекс няма абсолютно нищо общо с това. Не сме приели 50 на 50 (прекарване на време с единия и другия родител - б.р.). Нека да е ясно: споделено родителство означава, че важните решения по отношение на отглеждането на детето ще се взимат съвместно от двамата родители, като става въпрос за важните решения в полето на здравеопазването, образованието, например. Никой не дели децата 50 на 50", подчерта той.

Рашев благодари на БСП и "Възраждане" за подкрепата, макар и недостатъчна, за някои от предложенията им.