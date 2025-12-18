Пешеходец е със счупен крак, кола го блъсна на пешеходна пътека в Търговище

Пешеходец е с фрактура вследствие на пътен инцидент, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. На 17.12.2025 г. около 15,06 ч на бул. „Сюрен" в областния град правоспособен 47-годишен водач от Търговище, управлявайки лек автомобил „Опел Зафира" с пловдивска регистрация, при движение наляво не е пропуснал преминаващ по пешеходна пътека 83-годишен мъж , също от Търговище. В резултат пешеходецът е приет за лечение с фрактура на долен крайник, без опасност за живота му.

Водачът на автомобила е тестван по надлежния ред проби за евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.