ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21935625 www.24chasa.bg

Пешеходец е със счупен крак, кола го блъсна на пешеходна пътека в Търговище

Ваньо Стоилов

[email protected]

1268

Пешеходец е с фрактура вследствие на пътен инцидент, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Търговище. На 17.12.2025 г. около 15,06 ч на бул. „Сюрен" в областния град правоспособен 47-годишен водач от Търговище, управлявайки лек автомобил „Опел Зафира" с пловдивска регистрация, при движение наляво не е пропуснал преминаващ по пешеходна пътека 83-годишен мъж , също от Търговище. В резултат пешеходецът е приет за лечение с фрактура на долен крайник, без опасност за живота му.

Водачът на автомобила е тестван по надлежния ред проби за евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание