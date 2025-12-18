МЕЧ предложиха на президента избори в началото на април (Видео)

Готвят се за серия от още предсрочни избори

Избори през първата седмица на април препоръча партия МЕЧ на президента Румен Радев по време на днешната им консултация преди завъртането на рулетката с мандатите.

"Изявявам желание изборите да се проведат в подходящо време. За нас февруари не е добър избор, макар да искаме веднага избори. Може би първата седмица на април е най-добрият вариант преди великденските празници, ясно осъзнавайки, че три месеца след Нова година почти няма да се работи в парламента", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев. На "Дондуков" 2 той пристигна с депутатите Кирил Веселински, Христо Расташки и Красимир Манов.

Държавният глава зададе същите въпроси като на другите партии - виждат ли възможност за ново правителство в същия мандат на парламента, как виждат работната атмосфера в парламента, как може да се подобри изборният процес. Поинтересува се и какво е станало вчера с бюджета.

"Това, което се случи, трудно се обяснява с инструментите на логиката и идеологията, стана една загадка за хората извън парламента какво се случи с бюджета", посочи Радев.

"За една година в този парламент видяхме, че мнозинството не е в състояние да приеме работещи решения - законодателни и в помощ на изпълнителната власт, не се вслуша в гласа на опозицията и показа безпрецедентна наглост спрямо българското общество и всички институции. Това мнозинство формира правителство по отвратителен начин, което през всички месеци на своето управление показа пълно незачитане на институционалните механизми на българската държава", започна Радостин Василев.

Той се оплака, че депутати от ДПС, които "не говорят български език, не са избрани легитимно, а купени гласове", са заплашвали лидери на партии и семействата им открито и без притеснения.

"Казваме се МЕЧ, а не памук, защото не позволяваме никой да поставя под съмнение личната неприкосновеност на българските граждани", посочи Василев. Вчера той се сби с депутата от ДПС Гюнай Далоолу. Защо - не стана съвсем ясно, Василев твърдеше, че Далоолу започнал да го обижда и се надвесил се над него, затова лидерът на МЕЧ го ритнал в корема, а после му удари юмрук. Опонентът му беше изведен от залата и не коментира отвън.

И МЕЧ, както и всички останали парламентарни групи, декларираха, че няма възможност за формиране на ново правителство в рамките на 51-ото НС. Нещо повече - според него дори не може да свърши нещо полезно. Радостин Василев получава последни съвети от Кирил Веселински преди началото на срещата. Снимка: Румяна Тонева

"Този парламент не може да роди Изборен кодекс, който да гарантира честни и свободни избори, защото мнозинството в него продължава да е различно от това, което ги желае истински. Ще се мине през поредица избори. Вероятно трябва да минем през този катарзис, за да се очистим от политически субекти, които са предавали доверието на хората. Ако не се стигне до промяна чрез парламентарните механизми на демокрацията, в което ние вярваме, видяхте ситуацията по улиците - България не е далеч от революцията. Тя си има име - Делян Пеевски и Бойко Борисов", каза Василев.

Депутатът обясни, че партията му е подготвила промени в Изборния кодекс, с които връщат 100% машинното гласуване. Против са въвеждането на преброителни центрове каквито идеи има, защото мислят, че така контролът се извежда от СИК. Вменяват задължения и на МВР да следят и поведението на СИК. За да минат обаче тези промени, БСП или ИТН ще трябва да гласуват с опозицията - ПП-ДБ, МЕЧ, обясни Василев.