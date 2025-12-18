ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

Пеевски изпрати писмо до НСО, иска да се провери дали все още има опасност за живота му и нужда от охрана

Делян Пеевски в НС СНИМКА: Велислав Николов

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски изпрати писмо до началника на НСО и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО, с което поиска компетентният орган да се произнесе за това, дали има изменение в обстоятелствата, поради което е взето решението и на лице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му. Това стана ясно от позиция, изпратена до медиите.

С това Делян Пеевски изпълни решението си, което обяви пред медиите по-рано сутринта, че готов да се откаже от охраната от НСО, ако комисията, която я е назначила реши, че вече няма нужда от нея. Пеевски подчерта, че на всеки 6 месеца се преценява дали има нужда от подобна охрана и допълни, че не знае кога изтича срокът за неговата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

