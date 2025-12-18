Вигенин: Превенцията трябва да бъде в центъра на европейската политика за сърдечно-съдово здраве

„Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смъртност в Европейския съюз и засягат милиони европейски граждани всяка година. Затова приветстваме разработването на Европейски план за сърдечно-съдово здраве, основан на ясни цели и конкретни мерки", заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на дебат в Европейския парламент.

В изказването си той подчерта, че превенцията трябва да бъде водещ приоритет на европейската политика в тази област. „Това означава инвестиции в ранна диагностика, систематични профилактични прегледи и общоевропейски инициативи за намаляване на рисковите фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, липса на физическа активност и замърсяване на въздуха", посочи Вигенин. По думите му превенцията е не само по-ефективна от лечението, но и значително по-устойчива в дългосрочен план – както за здравните системи, така и за обществото като цяло.

Евродепутатът акцентира и върху необходимостта мерките по новия план да достигат до уязвимите групи и регионите с най-лоши здравни показатели. „В България, където сърдечно-съдовата смъртност остава тревожно висока, са необходими целенасочени програми за скрининг, здравно образование и подкрепа за първичната медицинска помощ, включително в по-малките населени места", подчерта той.

Вигенин отбеляза, че очакванията към Европейския план за сърдечно-съдово здраве трябва да бъдат реалистични. „Този план няма да замени националните здравни политики, но може да създаде рамка за по-добра координация, финансиране и измерими резултати на европейско равнище", заяви евродепутатът.

Планът „Safe Hearts" е част от по-широк пакет на Европейската комисия за укрепване и модернизиране на здравния сектор в ЕС, който цели едновременно подобряване на здравните резултати, намаляване на неравенствата между държавите членки и стимулиране на иновациите и устойчивостта на европейските здравни системи.