БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Задържаха мъж, поругал 215 надгробни плочи и урни в централните софийски гробища

1460
Поругани са 215 надгробни плочи и урни Снимка: Pixabay

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.12.2025 г. около 20,30 часа на Централни софийски гробища в гр. София, обвиняемият Ж.И. е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 бр. надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

С постановление на наблюдаващ прокурор Ж.И. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

