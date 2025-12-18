ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС и "Левски" се сбогуваха с Боян Радев

Подменят уличните лампи в 12 села в община Пазарджик

Диана Варникова

Започва реализацията на проект за енергоефективната модернизация на уличното осветление в 12 населени места в община Пазарджик, съобщи кметът Петър Куленски.

Скоро ще има инсталирани близо 5 000 нови LED осветители, модерна система за управление и онлайн мониторинг, соларни лампи и реално постигнати енергийни спестявания до 75%. Но зад тези цифри стоят най-вече хората – вечерните разходки ще са по-спокойни, безопасното прибиране у дома няма да бъде предизвикателство, спокойствието за децата и възрастните и по-добрата видимост и сигурност по улиците.

Това е инвестиция от близо 2 милиона лева, реализирана с европейски средства, която създава по-комфортна и сигурна нощна среда,

щади природата чрез по-ниски въглеродни емисии,намалява разходите на общината и освобождава ресурс за още социални и важни проекти в бъдеще.

За мен това е пример как модернизацията е отношение към хората и към утрешния ден. Отношение към малките населени места, към сигурността на всяко семейство, към начина, по който изглежда и се усеща общината ни след залез слънце, коментира Куленски.

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски в едно от селата наблюдава как се подменят уличните лампи
