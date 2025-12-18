Превозвач осигурява безплатен транспорт на 31 декември и 1 януари в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два дни пловдивчани ще се возят гратис в градския транспорт. Това е бонус от превозвача Петко Ангелов, предложен от кмета Костадин Димитров.

"По този начин се опитваме да направим така, че хората да усетят празника", обясни Ангелов.

Те ще могат да ползват безплатно градските рейсове, за да отидат в новогодишната нощ на площада и посрещнат началото на 2026-а. На откритата сцена, ще има, както винаги програма с ансамбъл "Тракия" и други изпълнители.

Автобусите ще се движат до 1 часа през нощта, а след това ще има 4 линии, които ще спират от двете страни на тунела и ще возят до кварталите.

На 1 януари транспортът също ще е безплатен за пловдивчани и гостите на града, но рейсовете ще се движат по разреден график и празнично разписание.