От третия път СОС прие административната реформа на Терзиев

От третия път Столичният общински съвет прие административната реформа, предложена от кмета на София Васил Терзиев.

Основната част от реформата касае общинското направление по архитектура и градоустройство. Предвижда се то да бъде преструктурирано и да работи под шапката на нов зам.-кмет по градско планиране и развитие. На поста кметът Васил Терзиев вече обяви, че ще назначи арх. Любо Георгиев.

Терзиев неведнъж заяви, че основната цел на реформата в НАГ е да се раздели политическата роля от техническата.

"Главният архитект има техническа роля, която отговаря за бърз и ефективен административен процес за издаване на разрешителни за строеж, визи за проектиране, въвеждане в експлоатация. Имаме нужда от зам.-кмет по градоустройство, който да отговаря за дългосрочното планиране и развитие на града. Имаме проблем с презастрояването, защото водещ е инвестиционният процес, аз искам да обърна това чрез изготвяне на нов общ устройствен план, цялостни ПУП-ове, намиране на инструменти, с които да се реализират. А не отзад напред и да се чудим защо няма улици, канализация, детски градини", подчерта във вторник кметът.

Така с приетата нова структура на общината главният архитект на София ще остане без нито един служител на пряко подчинение.

Сред другите промени, които предвижда реформата, са столицата да има още един нов зам.-кмет - по сигурността. Освен това сегашният ресор, който обединява културата и образованието, ще се раздели и за него ще отговарят двама зам.-кметове - един по култура и туризъм и друг по образование, младежки дейности и спорт.