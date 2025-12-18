Постоянен арест за 20-годишен, пипнат дрогиран и без книжка след гонка с полицаи

20-годишен криминален тип бе задържан по искане на Районната прокуратура в Габрово за шофиране след употреба на амфетамин и метамфетамин и без книжка, както и за държане на наркотични вещества.

На 05.12.2025 г. обвиняемият управлявал лек автомобил, въпреки че не е правоспособен водач на МПС. Автопатрулен полицейски екип се е опитал да го спре за проверка, подавайки му светлинен и звуков сигнал, но В.Р. не се подчинил и дал газ на автомобила, което наложило да бъде преследван от полицейските служители. Докато шофирал в района на с. Горна Росица, общ. Севлиево, обвиняемият се блъснал в парапета на моста над р. Росица. При извършената на място проверка от последвалите го полицейски служители В.Р. бил тестван с техническо средство, което отчело употреба на наркотични вещества амфетамин и метамфетамин. Установено било и че същият не е правоспособен водач на МПС и е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление. При извършения оглед на местопроизшествие в автомобила било намерено и наркотично вещество канабис.

С постановление на Районна прокуратура-Габрово от 15.12.2025 г. обвиняемият В.Р. е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан за извършено престъпление против собствеността и спрямо него РП-Габрово е внесла в съда още два обвинителни акта за кражби. Поради това прокуратурата е внесла искане в Районен съд-Севлиево, което е уважено и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Действията по разследването продължават.