Възрастна русенка даде 5000 лева на ало измамници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Възрастна жена от Русе е дала 5000 лева на телефонни измамници. Това съобщиха от полицията в крайдунавския град.

Потърпевшата жена разказала пред униформените служители, че получила телефонно обаждане от скрит номер, при което мъжки глас се представил за адвокат. Той обяснил, че синът ѝ е арестуван за причиняване на тежка катастрофа, при която е загинал човек. За да бъде освободен, тя трябва да предостави спешно сумата от 5000 лева.

Жената получила указания, като поставила парите в найлонов плик и ги оставила до контейнер за смет в района на дома си.

Разследването по случая продължава.

По данни на полицията за първите шест месеца на тази година в Русенско са предотвратени телефонни измами за повече от 120 000 лева, 11 000 евро и златни накити, припомня БТА.