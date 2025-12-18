ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тежковъоръжени полицаи задържаха 7 мъже в Сидни по...

Възрастна русенка даде 5000 лева на ало измамници

1236
Възраастна жена е станал жертва на ало измама СНИМКА: Pixabay


Възрастна жена от Русе е дала 5000 лева на телефонни измамници. Това съобщиха от полицията в крайдунавския град.

Потърпевшата жена разказала пред униформените служители, че получила телефонно обаждане от скрит номер, при което мъжки глас се представил за адвокат. Той обяснил, че синът ѝ е арестуван за причиняване на тежка катастрофа, при която е загинал човек. За да бъде освободен, тя трябва да предостави спешно сумата от 5000 лева.

Жената получила указания, като поставила парите в найлонов плик и ги оставила до контейнер за смет в района на дома си.

Разследването по случая продължава.

По данни на полицията за първите шест месеца на тази година в Русенско са предотвратени телефонни измами за повече от 120 000 лева, 11 000 евро и златни накити, припомня БТА.

