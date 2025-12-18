БЧК помага финансово на 72 деца, пострадали тежко в катастрофи

Общо 72 деца от цялата страна, които са с тежки наранявания вследствие на катастрофи, бяха подкрепени финансово от Фонда на Български червен кръст (БЧК). Днешното събитие, което се проведе в сградата на БЧК в столицата, е второ подобно за годината. Първото раздаване на финансова помощ на деца, пострадали при катастрофи, традиционно се прави за 1 юни, а второто е преди Коледа, посочва БТА.

От тези 72 деца четири са с много тежки наранявания, като получиха по 1500 лв. финансова помощ. Още 15 от децата са с тежки наранявания, като получиха по 1000 лв., 47 деца със средна телесна повреда получиха по 700 лв. и шест деца с леки наранявания получиха по 400 лв. Осем от пострадалите деца са от София, а останалите 64 от различни краища на страната.

БЧК, заедно със своите партньори, през 2005 г. създадохме Националния дарителски фонд за деца, които са пострадали при пътнотранспортни произшествия. През тези 20 години 1394 деца са били подпомогнати, от които 110 са само през 2025 година, каза д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор на БЧК.

Тя разясни и на какъв принцип се избират децата, които са пострадали при катастрофи. „Децата, които днес получиха тази финансова подкрепа, първо получават от МВР, чрез „Пътна полиция" съобщение, в което ги уведомяваме, че те могат да кандидатстват за такава финансова помощ", каза д-р Тодоровска. Около 55% от децата, които са получили такива писма, са изпратили молби към БЧК за подпомагане, като са приложили необходимата документация.

„Данните сочат, че тези деца са пътували в превозни средства на хора, които са неправоспособни водачи, употребили алкохол и наркотици, или са нови водачи, които се поддават на емоционалното състояние. Колкото по-млада е възрастта на пътуващите в едно превозно средство, толкова по-приятно емоционално е вътре, но и толкова по-опасно е относно взимане на правилното решение как да реагират в една критична ситуация", каза комисар Мария Ботева, заместник-началник на „Пътна полиция".

„Възрастните трябва даваме пример на децата си и да ги обучаваме да се пазят на пътя, защото има рискове, които дебнат отвсякъде", каза Бойко Рановски, временно изпълняващ длъжността председател на държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата".

По темата с пътнотранспортните произшествия отношение взе и Красимир Георгиев, председател на Асоциация за автомобилистите в България.

„Проблемът се свеждат до това да научим листовките, а не да ги разбираме, както и да се подготвим, така че да вземем книжка, а не да се подготвим така, че след като вземем книжка, да бъдем безопасни. Това е една дълбоко сгрешена формула. Проблемът започва от обучението и минава през превенцията", каза той. "Тази кръв на пътя трябва да се спре. Необученият шофьор и слабоподготвеният е потенциален убиец", допълни Георгиев.