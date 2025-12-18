11 евро такса за регистрация на тротинетка въвеждат в Чирпан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

11 евро ще е таксата за регистрация на индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС), решиха общинските съветници в Чирпан на днешното си редовно заседание.

Таксата бе определена с предложение от администрацията за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, посочва БТА.

Общинският съвет одобри и изменение на същата наредба, според което цените на услугите, предоставяни от община Чирпан, са посочени в съответствие с изискванията за превалутиране по Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По време на заседанието бе приет и проект за нова Наредба за осигуряване на безопасност на движението, условия и ред за регистрация на ИЕПС на територията на общината.

Общинските съветници приеха изменение на Програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Чирпан също в съответствие с изискванията за превалутиране по Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Такова изменение за превалутиране бе направено и за размера на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на общината за 2026 година, като не бе приета промяна на тези цени.

Общинските съветници в Чирпан запазиха досегашния размер на таксата за битови отпадъци и за 2026 г.