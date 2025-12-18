Военният министър: Първите бойни машини "Страйкър" пристигат в началото на 2026-а (Снимки)

Имате чудесни самолети F-16, използвайте ги с разум и сърце, подготвени и вдъхновени, обърна се Атанас Запрянов към летците в Граф Игнатиево

Доставката на първите бойни машини "Страйкър" за Сухопътните войски се очаква в началото на следващата година, съобщи военният министър Атанас Запрянов в авиобаза "Граф Игнатиево", където присъства на официалното приемане на първите осем изтребителя F-16 Block 70. Той допълни, че предстоят преговори за доставка на брегова система за охрана на морското ни пространство.

Както съобщихме, половината кабинет в оставка присъства в авиобазата на церемонията. Запрянов припомни историята по придобиването на новите летателни машини. "През 2019 г. президентът Тръмп и тогавашният премиер Бойко Борисов подписаха в Белия дом рамка за стратегическо партньорство. Самолетите F-16 са основна бойна платформа за България и неслучайно ги купуваме от основния си стратегически съюзник - САЩ", посочи военният министър.

Той добави, че 6 от новите самолети са едноместни, а другите два - учебно-бойни. Те са приети на въоръжение и въведени в експлоатация, но продължава процесът по тяхното усвояване. Според военния министър в договора са били заложени 300 милиона лева за инфраструктура. Повечето от обектите вече били завършени.

"Успешно завършихме националния план за превъоръжаване по механизма SAFE. Изпратен е в комисията и очакваме в началото на годината да бъде утвърден", добави министърът.

Той се обърна към летците с думите: "Имате чудесен самолет, използвайте го с разум и сърце, подготвени и вдъхновени".

Началникът на отбраната Емил Ефтимов посочи, че поколения командири, офицери, сержанти и войници са очаквали да бъде приета на въоръжение модерна техника с широк спектър от възможности. По думите му в миналото имало времена, когато не е имало основание за оптимизъм на военните, но през тази година ситуацията коренно се променила. "Видим е резултатът от решението на държавата да отпусне скъп, но напълно оправдан ресурс за модернизационните проекти на Българската армия", категоричен е Ефтимов.

На церемонията в Граф Игнатиево беше и временно управляващият посолството на САЩ у нас Мартин Макдауъл.

"Този голям напредък от военната ви модернизация решително подсилва сигурността и стабилността на Черноморския регион и символизира партньорството между нашите държави", заяви той. И добави, че първите машини "Страйкър" и вторият транш самолети F-16 представляват най-голямото обновяване на отбраната в историята на България. Макдауъл посъветва страната ни да разчита на своите приятели и партньори, като най-новият член на елитния клуб, опериращ с най-модерните F-16.

Генералният мениджър на "Локхийд Мартин" Майкъл Шумейкър заяви, че пътят до днешния ден не е бил без предизвикателства. И обясни, че през последните месеци екипите са работили неуморно, за да се справят с всички проблеми и да доставят самолетите в България.

"Във време, в което Европа е изправен пред безпрецедентен натиск от няколко страни, инвестициите в модерна въздушна мощ са незаменими", категоричен беше той.