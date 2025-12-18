Полицай от Бургас спаси дете, ранено в челна катастрофа със загинал край Сливен

Министър Митов изпрати благодарствено писмо и награди инспектор Калоян Пейчев

Инспектор от Охранителна полиция в Бургас спаси дете, пострадало тежко при челна катастрофа край Сливен. Калоян Пейчев станал очевидец на произшествието, пътувайки в почивен ден със семейството си от Котел към Бургас на 23 ноември, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.

За адекватните си действия полицаят е отличен с благодарност и парична награда от министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Около 12 ч. на 23 ноември бургаският полицай пътувал заедно със семейството си с личния си автомобил от Котел към Бургас. На пътя до сливенското село Мокрен пред автомобила на инспектора настъпил тежък челен пътен инцидент между лек автомобил „Фолксваген голф" с бургаска регистрация и товарен автомобил „Мерцедес Актрос" със софийска регистрация, с прикачено към него полуремарке.

Инспектор Пейчев незабавно спрял на безопасна дистанция и се насочил към водача на лекия автомобил - жена, притисната от двигателя на фолксвагена. Опитал се да окаже първа помощ, като първоначално водачката давала признаци на живот, но впоследствие починала. Шофьорската врата на автомобила била силно деформирана и въпреки усилията да я отвори, инспекторът не успял, насочвайки се към останала част от смачканото купе.

Забелязал, че в задната му част лежи дете с травма на главата, а в близост до него била газовата уредба на колата. Полицаят внимателно успял да извади детето, оказал му първа помощ и позвънил на тел. 112. На място пристигнали два полицейски екипа, екипи на „Пожарна безопасност" и „Бърза помощ" - Сливен. Качили момчето в линейката и го откарали към сливенската болница.

Впоследствие бащата на пострадалото дете се свързал с полицай Пейчев, като му разказал, че момченцето е претърпяло животоспасяваща операция, тъй като било с разкъсан бял дроб, фрактура на китката, рана на главата и му била отстранена жлъчката. Към момента пострадалото дете се възстановява.