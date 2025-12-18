Николай Димитров: Бъдещето на футбола в Несебър е в сигурни ръце

На церемония, събрала младото поколение футболисти на ОФК Несебър, кметът на община Несебър Николай Димитров връчи грамоти на треньорите на детско-юношеските отбори на клуба – Трайо Грозев, Любо Божинов и Николай Жечев.

„Младите състезатели на Общинския футболен клуб заслужено празнуват, защото отбелязват края на една успешна година. Това са деца, които с труд, постоянство и дисциплина носят слава на Несебър и показват, че бъдещето на футбола в общината е в сигурни ръце", заяви кметът Николай Димитров. Той изрази благодарност към треньорите за всеотдайната им работа, заяви решимостта на общинското ръководство да продължи да подкрепя развитието на детско-юношеския спорт и пожела на отборите силна и резултатна следваща година.

Младите футболисти бяха поздравени и от председателя на клуба Недялко Москов, който подчерта, че спортът възпитава дисциплина, целеустременост и упорство – качества, които изграждат характера на подрастващите както на терена, така и извън него.

По време на церемонията бяха отличени и част от легендите на клуба – футболисти, чиито изяви са донесли слава и престиж на ОФК Несебър. С плакети от ръководството на клуба и община Несебър бяха наградени Николай Русев, Васил Банов, Страти Илиев и Златин Костов.

За всички млади несебърски футболни надежди бяха подготвени фланелки на мъжкия отбор– подарък от община Несебър, които им бяха връчени лично от ветераните на несебърския футбол. Събитието завърши с коледно тържество, което ръководството на ОФК Несебър планира да превърне в традиция – знак на уважение, приемственост и подкрепа към спортистите, които градят настоящето и бъдещето на футбола в Несебър.