Заработиха станциите за зареждане на електробусите в Монтана

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Осемте зарядни станции за електробуси в Монтана вече работят. Те се намират на три места в града – „Младост"/ близо до последната спирка/, в района на Пожарната и на автогарата.

Спазени са всички условия, за да започне изпълнение на градските линии с шестте електробуса, доставени от „Булавто България" АД в края на август, заяви кметът на община Монтана Златко Живков. Той уточни, че процедурата по въвеждане в експлоатация на зарядните станции е една от най-продължителните, която е правена от институцията почти три месеца. Договорът за отдаване под наем на новите екологични превозни средства е сключен с изпълнителя на вътрешноградските линии „Монтана – Автобусен транспорт" ЕООД. Наемът е в размер на 10 000 лева месечно за срок от 5 години. Електрически автобуси ще изпълняват вътрешноградските линии с № 1, 2, 5 и 10. Това са линии обслужващи кварталите Кошарник, Мала Кутловица, Младост и Центъра.

От тази седмица започва и монтирането на нови разписания на автобусните спирки от градската мрежа, съобщи кметът Живков. „Правим всичко възможно за да създадем по-добри условия за пътниците. Това, което виждате е Европа, заяви той. Защото тази инвестиция е благодарение на европейското финансиране по съвместен проект на община Монтана в партньорство с Община Враца. Той е свързан с мобилност и зелен транспорт и се изпълнява по Плана за възстановяване и устойчивост. Договорът за финансиране сключен на през април 2024 год. Общата стойност на проекта е малко над 11 милиона лева.. Безвъзмездната финансова помощ за Община Монтана е в размер от 3 милиона 520 хиляди лева.

Основната цел на проекта е да се изпълнят мерки за устойчива градска мобилност в общините Враца и Монтана и операторите на обществена услуга за превоз на пътници. Изпълнението на проекта ще допринесе за въвеждане на модерен, екологичен, безопасен, функционален и енергийно ефективен градски и междуселищен транспорт.

В следващ етап Община Монтана отново в партньорство с Община Враца ще участват в съвместен проект по Оперативна програма „Развитие на регионите" 2021-2027. Това ще даде възможност на Община Монтана да придобие още 6 електрически автобуса, две бавни и четири мобилни зарядни станции за тях. Предвижда се четири от автобусите да допълнят вътрешноградския транспорт, а два електрически автобуса да покрият междуселищните линии Монтана – Долно Белотинци и Монтана – Горно Белотинци.