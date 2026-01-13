Как да спрете кражбата на самоличност онлайн

Един стар имейл адрес, направен в 11-и клас например, може да коства целия онлайн живот на човек. През него хакерите добиват профилите в социалните мрежи и крадат самоличност.

В един прекрасен ден майка ви получава сърцераздирателното „Мамо, спешно ми трябват 300 лева", а вие дори не знаете, че сте "писали" в този чат. Или пък шефът ви се озовава с вашата снимка и вашето име, но с много по-брутален речник в Messenger.

Истината е, че данните ни вече се търгуват като домати на Женския пазар. Имейли, телефони, скрийншотове, стари регистрации в сайтове, които вече не съществуват – всичко се продава и купува. И е достатъчно, за да имате дигитален двойник. Не е нужно измамникът отсреща да има достъп до целия ви профил. Нужно му е малко – снимка, име, няколко публични лайка, два-три коментара. Оттам нататък клонирането е детска игра.

- Брат, ама нали имам двуфакторна автентификация? – питате.

И аз ви отговарям: прекрасно, само че клонирането не винаги минава през акаунта. То минава през хората, които обичат вас и вярват на това, което виждат като „вас". А когато човек види вашата снимка и име, с които му пишете от нов профил „Паднал ми е телефонът, пиша от резервния акаунт", мозъкът му не се включва в режим „подозрение", а в режим „детето ми е в беда".

Там е силата на киберкражбата на самоличност – в психологията, не в технологията.

Най-разпространената схема е правенето на фалшив профил, който копира целия ви дигитален образ. По-креативна версия е, когато крадецът влиза в истинския ви акаунт за две минути – колкото да напише десетина съобщения, да си вземе нужните контакти и да изчезне. Прави го лесно, защото профилът е вързан към стар имейл. Той вече е изтрит от сървърите на доставчика на пощенски услуги. Така хакерите просто регистрират същото име наново.

Хакерът анализира с програма изказа в чатовете. След това имитира вашия речник, фалшифицира го така, че да изглеждате виновни. „Брат, дай пари, че не мога да ти кажа по телефона." „Изпрати кода." „Ще обясня после." Все съобщения, които звучат като вас, но не сте вие.

Ако досега ви се струва, че говорим за нещо нишово, помислете колко лесно е да намерите във Facebook десетки профили с една и съща снимка. Някои имат по 14 клонинга. Учителка от Лом беше докарана до истерия, след като „тя" поискала пари от половината град. Адвокат от Варна си затвори Facebook, след като някой създаде профил с неговото име и започна да предлага „правни услуги" – само че парите ги пращаха на криптопортфейл в Ереван. И най-хитрото: никой не търсеше големи суми. Малки, за да е правдоподобно.

Спас Василев от Кочериново години наред „продаваше" самолетни билети като „Александър Николов". Крадеше снимките на френски пилот, а по телевизиите даваше интервюта по актуални политически теми, но винаги по телефона.

Как да се пазим? Хората мислят, че защитата е сложна – тайнствена комбинация от настройки, пароли и облачни защити, нещо като софтуерен сейф, който трябва да отключите с песен от Бруно Марс. Реалността е далеч по-елементарна.

Първо: никога, ама никога не комуникирайте финансови неща през чат, без да чуете човека по телефон. „Ще ви звънна след малко" е най-силното противодействие на измамата. Клонингът не може да звънне – той се крие зад писането. Две секунди разговор и схемата умира.

Второ: стоп на публичната информация. Вашите снимки, вашите приятели, вашите коментари – всичко това е златен рудник за измамници. Сложете ограничение кой може да вижда какво публикувате.

Трето: верификация. Във всички семейства, особено с възрастни хора, трябва да има ключова дума. Кодова фраза. Не нещо тайно като „Змията се излюпи", а нещо простичко – „Ако някой ти пише от мое име, питай го къде съм вечерял вчера."

Четвърто: ограничение на резервните контакти. Проверете кои имейли и телефони са закачени към акаунтите ви. Изтрийте старите, деактивирайте неползваните. Киберкрадците обичат стари сметки – разхлабени, забравени, но открехнати.

Пето: абсолютно правило – не пращайте кодове. Никакви, защото те са билет за профила ви. Който ги вземе, получава вашия живот онлайн.

Шесто: наблюдавайте дигиталните си следи. Ако внезапно приятели ви питат „Ти ли ми писа?", намерете бързо хората, на които сте писали „не съм аз".

Най-важното: говорете с близките си. Накарайте ги да знаят, че ако им пишете „Спешно!", то или е истински спешно, или е някой, който се опитва да ви открадне лицето. Хората вярват на тревогата, а измамниците я използват като инструмент.

Кражбата на онлайн самоличност се крепи на паниката и на доверието. Пресечете ли едното, разбиете ли другото – схемата се разпада. Защото дигиталният двойник може да ви вземе снимката и името, но не и способността да мислите една стъпка напред.

