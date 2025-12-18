Около 20 контролно-пропускателни пункта за протеста довечера

Около 20 контролно-пропускателни пункта ще има разположени за днешния протест в т.нар. триъгълник на властта, както беше и предишния път, каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По думите му още в момента на придвижване на хората към протеста органите на реда ще наблюдават за евентуални провокатори. „На такива мирни протести се появяват лица, които създават напрежение", отбеляза той.

„Данни за провокатори винаги има. Следим внимателно социалните мрежи, където има резки изказвания на различни участници в протестите", обясни още директорът на СДВР. Той допълни, че след миналия протест са били „филтрирани определени лица". Тогава от СДВР съобщиха пред медиите за извършени проверки на финансови къщи в столичния кв. „Люлин", където задлъжнели клиенти били принудени да участват в „противоправни действия на подобен вид организирани мероприятия".

Главен комисар Николов коментира и това дали ще има шествия, тъй като от 18:00 часа днес от „Правосъдие за всеки" също подготвят протест пред Съдебната палата. След 19:00 часа хората от там се очаква да се влеят в протеста пред „триъгълника на властта".

„Шествието, което ще се проведе от Съдебната палата до „триъгълника на властта" ни е известно. Другото евентуално предстои да бъде уточнено. Към настоящия момент организаторите заявяват, че не предвиждат такова", допълни главен комисар Любомир Николов.

Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община.