Единодушно вътрешната комисия в парламента премахна депутатската охрана от НСО (Обновява се)

Напълно единодушно, с 18 гласа "за" парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене депутатите да не разполагат с охрана от НСО. Още в началото на заседанието стана ясно, че дори и ГЕРБ ще подкрепят измененията на първо четене. Тази заявка направи още в началото на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и ред. Той обаче уточни, че има нужда от много корекции преди второ четене, подобни тези заявиха "Възраждане" и МЕЧ, а самите вносители от ДБ заявиха готовност за корекции.

Две точки включва днешният й дневен ред, и двете са по законодателни предложения на ПП-ДБ - за отнемането на охраната на народните представители от НСО и за промяна в трудово-правните отношения на част от хората в нея, както и за възможността законът "Магнитски" да се прилага и в България - през Закона за изпиране на пари.

Манев започна с изказване от името на ГЕРБ, в което увери, че си дават сметка в какви времена живеем в момента. И подчерта - правенето на закони за един човек не е било добре нито когато е негова полза, нито в негова вреда.

"Отнемането на охраната, както бе мотивиран този закон преди комисията, било насочено към това г-н Борисов да бъде лишен...", каза той преди изказването му бе прекъснато от Божидар Божанов от ДБ, който каза; Делян Пеевски.

"Охраната на г-н Борисов е по чл. 21 от Закона за НСО и неговата охрана е преценена не заради това, че някой от нас иска или не иска той да има охрана, а с куп факти и обстоятелства, които са налични не само в службите в България. Но за да стане ясно, че нито ние, нито той се страхува, че някой иска да му вземе охраната, ГЕРБ ще гласуваме "за" законопроекта, за да може в последващите мероприятия и пътища, които трябва да бъдат извървяни, да направим всичко възможно всяка част, която може да бъде деквалифицирана, разсекретена, да излезе на бял свят, за да може хората да знаят какво правят", обяви Манев. Що се отнася до преминаването на служителите на НСО към държавни такива, той настоя да бъде съобразено както с настоящия момент, но и да се чуят всички мнения по темата.

Шефът на вътрешната комисия подчерта, че най-старата ни спецслужба не бива да е тласната по пътя на закриването.

Божидар Божанов подчерта, че законът не е само за един човек, двама вече били споменати, "сигурно има и други". И отново настоя да се отмени охраната от НСО на всички лица, които са народни представители или други, опре като важни за националната сигурност, защото с тези разпоредби се злоупотребявало.

