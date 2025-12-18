Добротата е онази малка част от красотата на света, която има силата да преобръща съдби. Когато една общност се обедини, надеждата става реалност!
Една прекършена съдба и борбата за нов живот
На 3 август 2025 година животът на младия Муса Аянски се променя за един миг. Тежка катастрофа оставя тялото му безжизнено, а долните му крайници – парализирани. Въпреки тежките прогнози, след скъпоструваща операция и първоначална рехабилитация, лекарите казват заветните думи: Муса има шанс да проходи отново!
Днес той е изпълнен с вяра, но средствата за продължително лечение и интензивна рехабилитация са на привършване. Неговият шанс да се изправи на крака зависи от нашето общо усилие и добросърдечност.
Примерът на Община Върбица
В този труден момент кметът на Община Върбица, инж. Мердин Байрям, доказа, че никой в общината не бива да бъде оставян сам в беда. С решение на Общинския съвет бе гласувана и предоставена финансова помощ в размер на 5 000 лв.
Освен институционалната подкрепа, инж. Байрям посети лично Муса в дома му, за да му вдъхне кураж и да му връчи лични дарения от себе си и служителите на общинската администрация. Този жест на човечност е само началото – Муса има нужда от всички нас, за да продължи своята битка.
Коледно чудо за Муса: Нека подарим надежда!
На прага на Новата година, времето, в което вярваме в чудеса, нека бъдем тези, които ще сътворят чудото за Муса. Всеки принос, всяка молитва и всяко споделяне са ценни крачки към неговото възстановяване.
Как можете да помогнете?
Дарителска сметка (IBAN):
- Титуляр: МУСА АЛИШЕВ АЯНСКИ
- IBAN: BG77 STSA 9300 0026 7573 18
- BIC: STSABGSF
- Основание: Семейно подпомагане
Други начини за дарение:
- Revolut: @musaayanski (тел: 0899222951)
- Онлайн кампания (Карта, PayPal, ApplePay, GooglePay): Кампания „Крачки надежда за Муса“ в PavelAndreev.org
- Благотворителен базар във Facebook: Група на фондация "Павел Андреев"
Следете кампанията в Instagram: @pavelandreevorg
Нека заедно превърнем Новата година в ново начало за Муса! Благодарим за вашата доброта!