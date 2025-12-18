"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добротата е онази малка част от красотата на света, която има силата да преобръща съдби. Когато една общност се обедини, надеждата става реалност!

Една прекършена съдба и борбата за нов живот

На 3 август 2025 година животът на младия Муса Аянски се променя за един миг. Тежка катастрофа оставя тялото му безжизнено, а долните му крайници – парализирани. Въпреки тежките прогнози, след скъпоструваща операция и първоначална рехабилитация, лекарите казват заветните думи: Муса има шанс да проходи отново!

Днес той е изпълнен с вяра, но средствата за продължително лечение и интензивна рехабилитация са на привършване. Неговият шанс да се изправи на крака зависи от нашето общо усилие и добросърдечност.

Примерът на Община Върбица

В този труден момент кметът на Община Върбица, инж. Мердин Байрям, доказа, че никой в общината не бива да бъде оставян сам в беда. С решение на Общинския съвет бе гласувана и предоставена финансова помощ в размер на 5 000 лв.

Освен институционалната подкрепа, инж. Байрям посети лично Муса в дома му, за да му вдъхне кураж и да му връчи лични дарения от себе си и служителите на общинската администрация. Този жест на човечност е само началото – Муса има нужда от всички нас, за да продължи своята битка.

Коледно чудо за Муса: Нека подарим надежда!

На прага на Новата година, времето, в което вярваме в чудеса, нека бъдем тези, които ще сътворят чудото за Муса. Всеки принос, всяка молитва и всяко споделяне са ценни крачки към неговото възстановяване.

Как можете да помогнете?

Дарителска сметка (IBAN):

Титуляр: МУСА АЛИШЕВ АЯНСКИ

МУСА АЛИШЕВ АЯНСКИ IBAN: BG77 STSA 9300 0026 7573 18

BG77 STSA 9300 0026 7573 18 BIC: STSABGSF

STSABGSF Основание: Семейно подпомагане

Други начини за дарение:

Revolut: @musaayanski (тел: 0899222951)

@musaayanski (тел: 0899222951) Онлайн кампания (Карта, PayPal, ApplePay, GooglePay): Кампания „Крачки надежда за Муса“ в PavelAndreev.org

Кампания „Крачки надежда за Муса“ в PavelAndreev.org Благотворителен базар във Facebook: Група на фондация "Павел Андреев"

Следете кампанията в Instagram: @pavelandreevorg

Нека заедно превърнем Новата година в ново начало за Муса! Благодарим за вашата доброта!