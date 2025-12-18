ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Върбица подаде ръка на Муса: Нека заедно из...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21937516 www.24chasa.bg

Ученици от Русе представиха пред президента родния обичай Коледуване (Снимки)

1468
СНИМКА: Прессекретариат на президентството

В навечерието на Коледните и новогодишните празници деца от 5-и клас в ОУ „Иван Вазов", гр. Русе бяха посрещнати в президентската институция от държавния глава Румен Радев. Учениците представиха пред президента народния обичай Коледуване с наричания за здраве и благополучие през новата година. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Румен Радев поздрави децата за прекрасните им изпълнения и че пресъздавайки народните обичаи, те съхраняват святите български традиции. Президентът пожела на учениците здраве, успехи и сбъднати мечти.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството

След срещата си с държавния глава учениците имаха възможност да разгледат сградата на президентската институция, като посетиха Гербовата зала и многофункционалната библиотека на президентството.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството

СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата