Ученици от Русе представиха пред президента родния обичай Коледуване (Снимки)

В навечерието на Коледните и новогодишните празници деца от 5-и клас в ОУ „Иван Вазов", гр. Русе бяха посрещнати в президентската институция от държавния глава Румен Радев. Учениците представиха пред президента народния обичай Коледуване с наричания за здраве и благополучие през новата година. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Румен Радев поздрави децата за прекрасните им изпълнения и че пресъздавайки народните обичаи, те съхраняват святите български традиции. Президентът пожела на учениците здраве, успехи и сбъднати мечти. СНИМКА: Прессекретариат на президентството