Въздушна линейка тества новата площадка на болницата в Смолян

Въздушна линейка направи днес тестови полети до новоизградената хеликоптерна площадка на МБАЛ – Смолян, съобщиха от болницата. Проведените изпитания потвърдиха техническата готовност и безопасността на съоръжението за обслужване на спешна медицинска помощ по въздух, уточняват от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров".

Тестовите полети на медицинския хеликоптер включваха заход и кацане върху площадката. Целта на изпитанията е да се провери готовността на съоръжението за реална експлоатация и обслужване на спешни медицински случаи.

Хеликоптерната площадка на МБАЛ – Смолян е изградена с финансиране на Министерството на здравеопазването, а теренът е предоставен от Община Смолян с учредено право на строеж. Заради липса на площадка за кацане на въздушни линейки, хеликоптерите, транспортиращи спешни случаи от Смолян, кацат досега на стадион в града, съобщава БТА.

Медицинският вертолет е извършил днес две кацания – при заход от изток и от запад, уточняват от МБАЛ – Смолян. При тестовете са проверени условията за безопасен подход, кацане и обслужване на хеликоптера.

Изградената хеликоптерна площадка все още не е въведена в експлоатация. Следва процедура по назначаване на държавна приемателна комисия и издаване на разрешително от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", уточниха за БТА от ръководството на болницата.