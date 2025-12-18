Фондация „Григор Димитров" събра над 60 участници в открит урок по „Образование за здраве" в Хасково

Над 60 ученици и техните родители участваха в първия открит урок по програмата „Образование за здраве" на фондацията на Григор Димитров. Събитието се проведе в Средно училище „Васил Левски" в родния град на тенисиста Хасково и постави началото на вдъхновяваща поредица от уроци в над 300 училища в цялата страна. Инициативата е посветена на физическото, психическото и емоционалното благополучие на децата.

Откритият урок бе изготвен и проведен съвместно с фондация „Заедно в час". Учениците бяха разделени на осем групи и работиха по теми от видео поредицата „Буквално с Гришо", създадена в партньорство с образователната платформа „Уча.се". Децата обсъждаха как се изгражда шампионски дух, защо грижата за здравето е толкова важна, какви са основите на умното хранене и как почивката може да бъде път към успеха. Всяка от групите представи своите изводи пред публиката, като демонстрира осъзнатост и активна ангажираност към темите.

Чрез специално видеообръщение Григор Димитров поздрави участниците в урока и насърчи подрастващите да вярват в себе си. Към родителите Димитров отправи благодарност за подкрепата, която дават на децата си. „Моите родители ме научиха да не се отказвам. Вашите думи дават сила на децата. Това е най-добрата подготовка за създаването на един шампион в живота", обърна се той към тях.

Тенисистът изрази признателност и към учителите, подчертавайки важната им роля в изграждането на устойчивост, любознателност и дисциплина у децата. Според него именно те дават посока и вдъхновение по тих и незабележим начин, но с трайно въздействие върху бъдещето на всяко дете.

Всички деца получиха и специално разработена образователна картичка с 10 съвета за здравословен и устойчив начин на живот от името на Григор Димитров. Материалът е част от менторската програма на фондацията - „Бъди шампион" и обхваща теми като физическа активност, хранене, дисциплина, балансирано използване на технологиите и емоционална стабилност.

Откритият урок бе и повод за официалното откриване на обновената аула на Средно училище „Васил Левски" в Хасково - пространство, създадено да вдъхновява децата чрез срещи с интересни личности, тържества, лекции и образователни събития. Сред гостите на събитието бяха представители с фондация „Заедно в час", медии и партньори, които заедно с учениците и родителите споделиха първия урок в това ново място за учене и вдъхновение.

„Образование за здраве" е национална програма на фондация „Григор Димитров", която насърчава физическото, психическото и емоционалното здраве на децата. Включва видео поредицата „Буквално с Гришо" с практични съвети, създадена с „Уча.се", както и специална картичка с 10 съвета към децата, разпространявана в училища и партньорски организации. Провеждат се открити уроци в цялата страна, част от тях в партньорство със „Заедно в час". Подготвя се и онлайн урок за платформата Prepodavame.bg. С подкрепата на Министерството на здравеопазването програмата ще достигне до РЗИ и центровете на БЧК.

Фондация "Григор Димитров" е независима неправителствена организация, създадена през 2020 г. с цел да подкрепя децата в България чрез инициативи за образование, здраве, спорт и личностно развитие. Всички проекти се реализират с прозрачност и партньорство с доказани организации и институции.