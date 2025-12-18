Законът "Магнитски" няма да се прилага за България

"Истинската цел на този закон е български граждани да бъдат подложени на гражданска смърт в собствена си родина, без да имат каквото и да е право на защита", заяви Калин Стоянов

Искането на ПП-ДБ законът "Магнитски" да се прилага в България бе блокирано в парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност днес.

Малко след като комисията единодушно прие друго решение на ПП-ДБ - за отпадането на охраната, която НСО осигурява на Бойко Борисов и Делян Пеевски, само вносителите и МЕЧ дадоха 5 гласа "за" промените в закона за мерките срещу изпиране на пари. Двамата представители на "ДПС - Ново начало" бяха против, а останалите 10 членове на комисията се въздържаха.

И ако по въпроса за НСО в комисията наистина имаше дебат, по тези изменения такъв почти липсваше. А гласуването мина след около 15-тина минути.

Още в началото шефът на вътрешната комисия Маноил Манев от ГЕРБ обясни, че не разбира от финансови операции и ще се въздържи от гласуването.

"Истинската цел на този закон е български граждани да бъдат подложени на гражданска смърт в собствена си родина, без да имат каквото и да е право на защита", заяви бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС - НН Калин Стоянов, който дълго мотивира проблемите с приемането на подобен законопроект.

Божидар Божанов от ДБ, който е от вносителите на проекта, обясни, че "истинската цел на този закон е да не сме държавата с най-много санкционирани за корупция и нито един осъден за корупция". А мотивировка на измененията направи и лидерът на "Промяната" Асен Василев, който се включи, макар да не е член на вътрешната комисия. Той изрази надежда законът да влезе и в комисията по бюджет и финанси.

Стоянов се позова на европейски постановления, според които не могат да бъдат прилагани "ограничителни мерки едностранно от държава-членка, тъй като налагането на такива национални мерки може да повлияе на функционирането на вътрешния пазар и би могло да има особен ефект върху търговията между държави-членки". "Ако подобни разпоредби се приемат, това ще означава, че както санкционираните лица, така и свързаните с тях лица на практика ще са извадени от гражданския оборот. Всички, които трябва да прилагат мерките -банки, финансови институции, адвокати и счетоводители ще предпочетат да не контактуват с тях, за да не са длъжни да прилагат тежката процедура по този закон", заяви депутатът от ДПС - НН.

Асен Василев подчерта, че България прилага рестрикции на европейски ниво срещу редица компании и лица, като санкциите срещу Русия и тези по "Лукойл".