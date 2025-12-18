Желязков пред Коща: С членството на България в еврозоната ЕС ще бъде още по-силен

С членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 година Европейският съюз ще бъде още по-силен. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в разговора си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел. Това съобщиха от Министерски съвет във фейсбук. Антонио Коща и Росен Желязков СНИМКА: Фейсбук/Министерски съвет на Република България

"Премиерът подари на Коща комплект български евромонети – символ на успешно реализираната стратегическа цел на на страната ни и на мястото ѝ в европейското семейство. Желязков отбеляза също, че приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи, които ще донесат икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса.