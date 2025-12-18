Днес погребаха Кина Гърбова - гроздоберачката от двата лева

Днес в Сухиндол погребаха легендарната Кина Гърбова - гроздоберачката, чийто образ 34 години красеше банкнотата от 2 лева, емисия 1962 г.. Тя е издъхнала на 81 години в областната болница "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново.

"Левът си отиде и тя си отиде! Гледай какво нещо е съдбата", тъжен бе кметът на Сухиндол Пламен Чернев.

Леля Кина пиела хапчета за разреждане на кръвта и направила вътрешен кръвоизлив в нощта срещу сряда. С линейка на спешна помощ веднага я закарали в интензивното отделение в Търново. Сухиндолчани дарявали кръв за видната си съгражданка. Кметът осигурил транспорт за донорите до МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", но въпреки усилията, не успели да я спасят.

"За жалост такъв е животът. Утре специално щях да й нося плакета, защото отбелязваме 55 г. град, а тя е почетен гражданин на Сухиндол. За рождения й ден на 9 септември и купихме еър фрайер, занесохме й го, а тя се обади да ни благодари, че сме се сетили за нея. Бог да я прости! Днес я погребахме с двете й дъщери, внуци и правнуци. Аз държах слово, защото с нея съм израснал", разказа Чернев.

Кина Гърбова е родена на 9 септември 1944 г. в с. Батак, Павликенско. Отива да учи средното си образование в Сухиндол. На ученическа бригада из сухиндолските лозя през 1960 г. , когато е в Х клас, едва на 16 години, идва софийският фотограф Любомир Чаракчиев. Той снима близо 200 момичета, като подбира и изпраща само няколко фотографии на изложба в Германската демократична република. Снимката с Кина спечелва първо място.

След паричната реформа от 1962 г. в България се пускат банкноти от по 1, 2, 5 и 10 лв., отпечатани в тогавашния Съветски съюз. На банкнотата от 2 лева е поместена наградената в ГДР фотография с лика на Кина Гърбова. Гроздоберачката от Сухиндол научава за това, едва когато банкнотата излиза от печат. Никой не е искал съгласието й да използва образа, нито е получила хонорар или облаги като модел на банкнота. А днес тя се пази и в Британския музей като рекордьор в обращение.

Кина Двулевката е работила като домакин в стола на местна детска градина и като готвач и домакин в стола на сухиндолския винзавод. След пенсионирането си тя не обичаше медийното внимание и рядко даваше интервюта.