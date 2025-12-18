ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спартан" транспортира медицински екип в донорска ситуация

1956

Дежурен екипаж на самолет C-27J „Spartan" ("Спартан") от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от УМБАЛ „Александровска" при създадената донорска ситуация за органна трансплантация. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Самолетът излетя в 15.33 часа на 17 декември за летище Варна и в 01.29 часа на 18 декември 2028 г. се приземи обратно на летище „Васил Левски" София. Задачата за осигуряване на въздушен транспорт за медиците беше изпълнена успешно.

Командир на екипажа беше майор Николай Георгиев, помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер майор Мирослав Пипев.

