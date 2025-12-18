Нацапаха с фекалии офис на ДПС в Бургас

Офис на ДПС в бургаския квартал "Победа" осъмна оцапан с фекалии. Атаката най-вероятно е станала по тъмно след 19 часа, когато в сградата няма никой.

Офисът на ДПС - Ново начало се намира на ул. "Кракра" в квартал "Победа", който е населен предимно с роми. С фекалии са били нацапани прозорците и входната врата на помещението. Междувременно следобед полицията съобщи, че е заловила петима непълнолетни, които са тероризирали квартала от дълго време. На тях се и приписва атаката с фекалии по офиса на ДПС. Засега не е ясно дали хлапетата, които са от ромски произход, са действали целенасочено по политическа поръчка или случайно са избрали офиса на ДПС.