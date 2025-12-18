ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънската полиция разби престъпна група, снабдява...

Задържаха 20 000 къса контрабандни нагреваеми тютюневи изделия на "Гюешево"

1352
ГКПП "Гюешево" СНИМКА: Архив

Спипаха 20 000 къса контрабандни нагреваеми тютюневи изделия на "Гюешево" при проверка на автобус, съобщиха от Агенция "Митници". 

Митническите служители отклонили за щателна митническа проверка автобус, пътуващ от Косово за Турция.

Двамата шофьори на автобуса не декларират нищо друго, освен превозваните куфари на пътниците от автобуса.

При последвалата митническа проверка на товарния отсек на автобуса, в кухината под задните стълби на автобуса митническите инспектори установяват укрити и недекларирани два мастербокса нагреваеми тютюневи изделия или общо 20 000 къса от осем различни разновидности, всички без български акцизен бандерол.

За случая е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

ГКПП "Гюешево" СНИМКА: Архив

