Нотариус предотврати голяма имотна измама в София, мошениците са задържани

Нотариус предотврати имотна измама в София, съобщи Луиза Стоева, която е председател на Нотариалната камара. Пред него се явили лица с искане за сключване на сделка за прехвърляне на имот, но при преглед на представените му документи за собственост и след извършените проверки, той установил, че те са фалшиви и разкрил опита за измама.

Уведомени били органите на полицията, които задържали измамниците.

Действията на нотариуса, предотвратил измамата, са част от многогодишното противодействие на имотните измами от страна на Нотариалната камара, и които в случая доведоха до запазване на имота на собственика и предотвратяване на имуществени щети в особено големи размери, казаха от камарата.