Хванаха крадец на строителни материали и инструменти в Генерал Тошево

Дияна Райнова

1208
Белезници СНИМКА: Pixabay

Задържан е крадец на строителни материали и инструменти в Ген. Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 17 декември, около 12:30 часа е получено съобщение за извършена кражба на строителни материали и инструменти от частен имот в град Генерал Тошево. Кражбата е извършена за времето от 26 ноември до 10 часа на 17 декември.

След проведени оперативни действия служители на Районното управление на МВР установяват извършителя на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 66-годишен мъж. Откраднатите вещи са намерени и иззети по надлежния ред.

По случая е образувано досъдебно производство.

