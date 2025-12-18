За 1 г. и 6 месеца взеха книжката на жена, шофирала дрогирана в Тервел

Състав на Окръжния съд в Добрич потвърди присъда на Тервелския районен съд, с която 44-годишна жена е призната за виновна в това, че на 2 юни 2025 г. около 15:10 часа, в град Тервел, управлявала лек автомобил, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство. Наложени са й наказания лишаване от свобода за срок от 8 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години, и лишаване от правоуправление за срок от 1 година и 6 месеца. Постановено е и отнемането на автомобила, собственост на подсъдимата, в полза на държавата.

Производството пред първата инстанция е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимата е признала изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Впоследствие тя е обжалвала постановената присъда с искане за редуциране на размера на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС.

Окръжният съд прецени, че в конкретния случай шофирането след употреба на наркотични вещества и наличието на предходни наложени административни наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата обуславят и по-дългия срок на ограничаването на възможността подсъдимата да бъде водач на МПС. Според въззивния състав, този период от време би следвало да въздейства в достатъчна степен предупредително и корективно върху подсъдимата и да я превъзпита към спазване на правилата за движение по пътищата. Решението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.