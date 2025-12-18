"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Блъснаха жена на пешеходна пътека в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 17 декември, около 7 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по ул. „Ген. Майор С. Попов" в град Добрич. Установено е, че лек автомобил „Дачия", управляван от 66-годишен мъж, блъска пресичаща на пешеходна пътека жена на 65 години.

Пострадалата е настанена в болницата в Добрич с фрактури на ляв глезен и раменна кост, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.