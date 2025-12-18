АПИ, полиция и протестиращи огледаха Околовръстното на Пловдив

Отбелязахме конкретните участъци, където може да се разшири банкетът, да се премахнат мантинелите и където разширението е възможно и необходимо, обясни Асен Костов от "Спаси Пловдив"

Представители на Агенция "Пътна инфраструктура" в Пловдив, Областната администрация, полицията и сдруженията, протестиращи за спешен ремонт, извършиха оглед на Околовръстното шосе, за да стигнат заедно до приемливо за всички решение, което да увеличи безопасността на шофьорите. Това съобщи председателят на "Спаси Пловдив" Асен Костов.

"Направихме реален обход на място и отбелязахме конкретните участъци, където може да се разшири банкетът, да се премахнат мантинелите и където разширението е възможно и необходимо", посочи той. Както "24 часа" вече писа, до огледа се стигна след среща между недоволните граждани и шефа на АПИ Йордан Вълчев, провела се вчера в София.

В петък над 100 пловдивчани затвориха Околовръстното, за да поискат премахване на мантинелите и разширяване на шосето с поне още по едно платно в посока. От АПИ предложиха два варианта, които обаче не удовлетвориха протестиращите.

По думите на Асен Костов от "Спаси Пловдив" категорично са били против да се затваря пътят по време на огледа, за да не изпитват неудобство гражданите. "Обходът приключи, записките са направени. В понеделник оформяме официален протокол с нашите искания", посочи той. И добави, че следващата среща в АПИ ще бъде в началото на януари. "Надявам се този път да намерим реални допирни точки, а не оправдания", каза още Костов. И отново обясни, че ако няма действия, протестите ще продължат.