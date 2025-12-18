Атанас Зафиров: БСП вече се готви за предстоящите избори

"БСП-Обединена левица" вече се готви за предстоящите избори. Това каза пред журналисти председателят на Националния съвет на партията Атанас Зафиров в отговор на въпрос дали ще подаде оставка като политически лидер.

Вицепремиерът в оставка участва в предколедно събитие в регистрационно-приемателния център на Държавната агенция за бежанците в „Овча купел". Там той и председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет Иван Иванов зарадваха 21 младежи с подаръци дни преди Коледа.

„Най-важната тема в момента са именно изборите, резултатът от участието ни в управлението и всеки, който опитва да измести центъра на тежестта от тези въпроси, е враг на БСП и на България", каза още той.

Като човек, на когото не му е безразлично какво е бъдещето не само на БСП, но и на цялата левица, искам да ви уверя, че предстои да вземем най-правилните и точни решения по начина, по който са разписани в нашите документи и правила, заяви още Зафиров, цитиран от БТА.

Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров на 16 декември и насрочи заседание на НС на 10 януари 2026 г.