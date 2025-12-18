Пиян шофьор се блъсна в бордюри и пътен знак край Добрич

Шофьор с 0,50 промила алкохол се блъсна последователно в бордюри и пътен знак край Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 17 декември, около 20 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по околовръстен път на град Добрич на разклона за село Козлодуйци. Установено е, че лек автомобил „Хонда" управляван от 21-годишен, мъж поради движение с несъобразена скорост губи контрол и се блъска последователно в бордюри и пътен знак. Извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, установява наличието на 0,50 промила.

При инцидента е пострадало возещо се в автомобила момиче на 18 години, което е настанено в болницата в Добрич с комоцио, без опасност за живота. По случая е съставен акт.

Пак на 17 декември, около 7:30 часа в района на село Жегларци товарен автомобил с прикачено полуремарке, управляван от 43-годишен мъж, на десен завой се поднася на заледено участък от пътя и се удря в крайпътно дърво. Нанесени са материални щети, няма пострадали.

Същия ден в района на селото, около 7:40 часа лек автомобил „Фолксваген", управляван от 65-годишен мъж, на заледен пътен участък, губи контрол и отново се удря в крайпътно дърво. Няма пострадали, нанесени са материални щети.