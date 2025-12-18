ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънската полиция разби престъпна група, снабдява...

ПП-ДБ внесе законопроект за 100% машинно гласуване

1776
Машина за гласуване Снимка: 24 часа

Необходима и навременна стъпка за укрепване на демократичните принципи, повишаване на прозрачността и гарантиране на честността на изборния процес в Република България. Така от ПП-ДБ мотивират внесения Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който се възстановява изцяло машинното гласуване.

Според вносителите, натрупаният практически опит недвусмислено показва, че изцяло машинното гласуване представлява по-надежден, прозрачен и обективен механизъм за упражняване на активното избирателно право. В този смисъл възстановяването му е необходима мярка за преодоляване на констатираните дефицити в изборния процес.

Връщането на изцяло машинното гласуване цели да осигури по-висока степен на точност, сигурност и проследимост на вота, както и да гарантира равнопоставеност на участниците в изборния процес.

В мотивите на законопроекта са заложени конкретните цели на вносителите:

- Възстановяване на изцяло машинното гласуване като основен и единствен начин за гласуване в изборите, с изключение на изрично предвидените в закона случаи.

- Премахване на недействителните гласове и ограничаване на човешките грешки при отчитането на резултатите.

- Ограничаване на възможностите за манипулиране на вота, включително чрез контролирано и корпоративно гласуване.

- Улесняване работата на секционните избирателни комисии и съкращаване на времето за обработка на изборните резултати.

Повишаване на доверието на гражданите в изборния процес и демократичните институции.

От ПП-ДБ уточняват, че прилагането на изцяло машинното гласуване не изисква съществено увеличаване на разходите за провеждане на избори, тъй като държавата вече разполага със значителен брой сертифицирани машини за гласуване, както и с изградена логистична и организационна инфраструктура.

Машина за гласуване

